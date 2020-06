La mise en œuvre de l’accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, a enregistré «des progrès importants» au cours de l’année 2019, a déclaré jeudi le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. «Cela fait cinq ans que l’Accord de paix a été signé par les parties maliennes à Alger. En dépit des retards pris dans sa mise en œuvre, des progrès importants ont été réalisés au cours de l’année écoulée», a relevé le Secrétaire général dans son allocution prononcée lors de la réunion d’information du Conseil de sécurité sur le Mali. Le SG de l’ONU, a rappelé que le Mali a tenu un dialogue national inclusif, auquel ont participé les Maliens de la diaspora. «Il a été l’occasion pour les femmes et les hommes du pays d’exprimer leurs préoccupations et d’examiner les réponses à leur apporter», a-t-il soutenu, soulignant qu’»il a débouché sur plusieurs résolutions et permis aux parties de concentrer à nouveau leur attention sur la mise en œuvre de l’Accord de paix». «Ces évolutions positives sont prometteuses», a-t-il insisté. «J’encourage les parties signataires à se faire davantage confiance et à collaborer les unes avec les autres de façon à maintenir l’élan insufflé par le processus de paix, qui reste la seule voie possible pour parvenir à un Mali stable sur le plan politique et plus sûr. Mon représentant spécial (Mohamed Saleh Annadif), se tient prêt à user de ses bons offices pour aider à créer les conditions propices au progrès», a lancé M. Guterres. «Notre engagement collectif et durable et le soutien continu de la MINUSMA, (mission multidimensionnelle intégrée des Nations -Unies pour la stabilisation du Mali) sont essentiels pour bâtir un Mali stable sur le plan politique et plus sûr», a-t-il souligné. Pour Guterres, les conclusions du dialogue national inclusif de 2019, qui ont suscité un grand espoir pour le peuple malien, «méritent une mise en œuvre diligente». «Les appels croissants de la société civile à l’amélioration de la gouvernance et à la lutte contre l’insécurité, entendus notamment lors des manifestations du week-end dernier à Bamako, doivent être pris en compte dans le cadre de cette dynamique», a-t-il ajouté, saluant à cet égard, «l’ouverture du Président malien au dialogue».

