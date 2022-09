Souhaitée depuis longtemps par l’Algérie, la révision de l’accord d’association avec l’Union européenne est à nouveau remise sur le tapis. La visite récente du président du Conseil de l’UE, Charles Michel, à Alger, a constitué un indicateur plutôt positif sur la possibilité de nouvelles négociations pour un équilibrage des échanges entre les deux parties. L’Algérie entend tirer profit de la nouvelle donne géo-énergétique pour faire entendre ses arguments.

Par Feriel Nourine

Le renforcement de la coopération énergétique avec l’Algérie et l’Union européenne, auquel aspire cette dernière, pourrait bien être conditionné par la révision de l’Accord d’association entre les deux parties.

Une révision qui s’est imposée dès les premières années de l’entrée en vigueur dudit accord et que la partie algérienne revendique ouvertement depuis quelques années sans que Bruxelles ne juge utile de s’y pencher sérieusement.

Mais la visite effectuée, lundi à Alger, par le président du Conseil européen, Charles Michel, a laissé transparaître un changement d’attitude chez Bruxelles et une disposition chez l’Union à reconsidérer le contenu du document signé en 2002 et entré en vigueur en 2005.

Au sortir de l’audience que lui a accordée Abdelmadjid Tebboune, Charles Michel a, en effet, clairement laissé entendre que ce dossier a été abordé, sous-entendant que le président de la République a saisi cette occasion pour mettre la pression et placer la question de l’accord parmi les priorités de l’heure entre l’Algérie et l’UE.

«Nous avons considéré que dans les circonstances internationales que l’on connaît, la coopération énergétique est évidemment essentielle, et nous voyons dans l’Algérie un partenaire fiable, loyal et engagé», a déclaré à la presse le responsable européen, avant de reconnaître implicitement que le temps est venu pour revisiter l’accord. «Nous avons considéré que l’Accord d’association est un cadre devant donner lieu à des améliorations avec la volonté, de part et d’autre, d’identifier les priorités conjointes dans l’intérêt mutuel», a-t-il dit à ce propos.

C’est la première fois, depuis que l’Algérie a commencé à appeler à sa révision, que l’Accord d’association est évoqué par un représentant de l’Union européenne dans ce sens. Ce qui témoigne, qu’en plus d’inscrire l’Algérie parmi les destinations privilégiées par l’UE dans sa quête d’alternatives aux approvisionnements russes, le statut dont jouit aujourd’hui notre pays sur le marché gazier international lui offre une opportunité de manœuvrer sur un terrain élargi à la question et à faire valoir ses arguments et intérêts.

Sur les dix-sept années qui se sont écoulées depuis la mise en application de l’Accord d’association Algérie-UE, les interventions de responsables au sein de l’Etat, de partis politiques, d’associations eu encore d’experts économiques se sont régulièrement relayés pour remettre en cause les dispositions d’un document qui procure des dividendes sûres pour les pays de l’UE, sans contrepartie réellement avantageuse pour l’économie et le commerce extérieur de l’Algérie. D’où les appels répétés à une révision devenue plus que nécessaire selon ces intervenants.

En novembre dernier, c’était au tour de Abdelmadjid Tebboune d’intervenir et donner des instructions au gouvernement pour actionner réellement cette révision, en l’inscrivant dans une approche «gagnant-gagnant».

Il est question de revoir les dispositions de cet accord «clause par clause» et en fonction d’une «vision souveraine et d’une approche gagnant-gagnant», avait précisé le président de la République en Conseil des ministres, soulignant que la révision ciblée doit surtout tenir compte, selon lui, de «l’intérêt du produit national en vue de créer un tissu industriel et des emplois».

Aujourd’hui, après 17 ans d’application, cadres supérieurs, experts, opérateurs économiques et société civile s’accordent à dire que l’accord n’a pas réellement profité à l’Algérie, sur le plan économique et commercial notamment.

Une évaluation de l’impact de l’accord sur le commerce extérieur du pays sur 10 ans (2005-2015) conforte ce constat établi et laisse s’exprimer un déséquilibre flagrant dans les échanges, qui pénalise l’Algérie et renfloue les caisses de ses partenaires de l’UE. Il indique que le cumul des exportations algériennes hors hydrocarbures (HH) vers l’UE, premier partenaire du pays, n’a même pas atteint les 14 milliards de dollars (mds USD) durant cette décennie, alors que le cumul des importations algériennes auprès de l’UE s’est chiffré à 220 mds USD, avec une moyenne annuelle de 22 mds USD. En plus, l’accord a engendré un manque à gagner de plus de 700 milliards de DA aux recettes douanières algériennes durant la même période. Sur 15 ans (2003-2018), les exportations algériennes HH vers l’UE sont passées de 344 millions USD en 2003 (deux ans avant l’application de l’accord) à 889 millions USD à peine en 2018.

Pourtant, l’Algérie visait, à travers l’accord, de promouvoir ses exportations hors hydrocarbures vers l’Europe et de voir les investissements européens en Algérie croître. Ce qui ne s’est pas produit à ce jour.