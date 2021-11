Par Hakim Ould Mohamed

Il n’est nullement question de rompre avec l’Union européenne, car «inévitable», l’accord d’association conclu avec cette communauté économique est «nécessaire», mais la révision dont il est question permettrait à l’Algérie de bénéficier des exonérations douanières qu’il prévoit, de façon à conforter son économie et renforcer sa production et ses exportations.

C’est par ces propos que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenté, à nouveau, d’expliquer les tenants et aboutissants de la révision de l’accord d’association qu’il avait à maintes reprises réclamée, tantôt en Conseil des ministres, tantôt dans les différentes entrevues accordées aux médias nationaux. Vendredi soir, lors d’une nouvelle rencontre avec les représentants des médias algériens, le chef de l’Etat est revenu à la charge au sujet de la révision des termes de la coopération commerciale avec l’UE, estimant que «l’accord d’association avec l’UE est le résultat d’une faiblesse de l’Etat algérien». Abdelmadjid Tebboune a expliqué que «l’Union européenne est inévitable et l’accord d’association avec cette communauté est nécessaire pour de nombreuses raisons. Néanmoins, tout accord économique doit être mutuellement bénéfique». Ainsi, selon le chef de l’Etat, il n’est point question de remettre en cause la coopération commerciale liant l’Algérie à l’Union européenne, mais la révision dont il s’agit consiste à réajuster les termes de l’accord afin que ce dernier soit bénéfique pour les deux parties.

Les données disponibles sur les échanges commerciaux entre l’Algérie et son principal partenaire commercial renseignent, en effet, d’un déséquilibre criant en matière de flux de marchandises et d’investissements entre les deux partenaires. En dix années de mise en œuvre de l’accord d’association, soit de septembre 2005 à 2015, les exportations algériennes hors hydrocarbures à destination de l’Union européenne n’ont même pas atteint 14 milliards de dollars, alors que le cumul des importations algériennes auprès de son partenaire européen s’est chiffré à 220 milliards de dollars avec une moyenne annuelle de 22 milliards de dollars. Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers les pays de l’UE sont passées de 597 millions de dollars, en 2005, à seulement 2,3 milliards de dollars, en 2014, avant de baisser à 1,6 milliard de dollars en 2015. Au chapitre des investissements, le flux des IDE européens vers l’Algérie n’a pas été non plus avantageux, puisque les statistiques disponibles renseignent de pertes algériennes estimées à 30 milliards de dollars.

La révision réclamée par l’Algérie porte sur l’impératif de rendre l’accord d’association profitable aux deux partenaires. «A titre d’exemple, l’augmentation des taxes douanières imposées sur certains produits profite au pays producteur afin de pouvoir exporter, mais un pays principalement importateur doit revoir ces dispositions en vue de conforter son économie et lancer la production», a expliqué le président Tebboune, lors d’une entrevue avec des représentants de la presse nationale diffusée vendredi. Ce n’est pas la première fois que le chef de l’Etat intervient au sujet de la révision de l’accord d’association réclamée à cor et à cri par la partie algérienne. Lors de la réunion du Conseil des ministres, tenue le 31 octobre dernier, Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions à l’effet de revoir les dispositions de l’accord d’association avec l’Union européenne (UE), «clause par clause», en fonction d’une vision souveraine et d’une approche «gagnant-gagnant», en tenant compte de l’intérêt du produit national en vue de créer un tissu industriel et des emplois.

Bien évidemment, cette révision à laquelle s’attèle l’Algérie sera contenue dans un rapport qu’Alger soumettrait à son partenaire européen. Ce dernier devrait à son tour faire des propositions et les deux rapports devraient être examinés et débattus lors d’une rencontre mixte.

