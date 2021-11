PAR MILINA KOUACI

Désormais, les enseignants sont tenus d’assister les élèves aux besoins spécifiques, notamment ceux atteints d’autisme, durant les examens et devoirs. Le ministère de l’Education nationale a, en effet, demandé d’élargir l’accompagnement des élèves aux besoins spécifiques aux devoirs et examens afin d’assurer l’égalité des chances entre apprenants. Une mesure applaudie par les parents d’élèves qui demandent à ce que cette mesure soit élargie à toutes les catégories d’enfants aux besoins spécifiques.

Dans une note ministérielle, le département de Abdelhakim Belabed a instruit les directeurs de l’Education nationale d’informer les enseignants ayant des élèves aux besoins spécifiques dans leur classe de les assister pendant les devoirs et examens. Les enseignants sont, en effet, tenus de vulgariser et d’expliquer les questions des sujets d’examen à l’élève, sans lui communiquer en revanche la réponse ou de faire les exercices à sa place. « Le ministère œuvre à assurer un accompagnement pédagogique pour cette catégorie d’apprenants inscrite dans nos écoles pour un cursus scolaire continu, efficace sans obstacle », lit-on dans la note ministérielle.

L’enseignement des enfants aux besoins spécifiques est une préoccupation constante du secteur qui se mobilise pour que cette catégorie « bénéficie de son droit constitutionnel à l’éducation et veiller à la consécration du principe d’égalité des chances que les autres enfants», appelant ainsi, les directeurs de l’Education à informer les enseignants concernés pour assurer l’égalité des chances entre les élèves bien portants et ceux aux besoins spécifiques.

L’Union nationale des parents d’élèves (Unpe) applaudit cette décision. « C’est une mesure que nous avons toujours réclamée », dit Hamid Saadi, président de l’Unpe. Sauf qu’il souhaite que cette mesure s’étende à toutes les catégories d’enfants aux besoins spécifiques et non uniquement celles présentant des troubles d’autisme. « Nous défendons toutes les catégories d’écoliers aux besoins spécifiques », indique notre interlocuteur. « Des écoliers trisomiques, malentendants et ceux atteints d’aphasie sont dans nos écoles et ont également besoin d’un accompagnement durant la période des examens comme les enfants autistes. » Il fait savoir que son association doit rencontrer, prochainement, le ministre de l’Education nationale et soulèvera toutes les préoccupations des parents d’élèves à la tutelle, concernant cette catégorie.

Pour rappel, le Directeur de l’enseignement primaire au ministère de l’Education nationale, Kacem Djahlane, a indiqué récemment que le secteur avait enregistré 1 051 élèves atteints de troubles mentaux légers, de troubles de l’autisme et de trisomie 21 (syndrome de Down), inscrits dans le cycle primaire au cours de l’année scolaire 2020-21. Il a insisté dans ce cadre sur l’impérative conjugaison des efforts de tous les intervenants pour une meilleure prise en charge de cette catégorie d’enfants qui bénéficie de son droit à l’éducation au sein de ces classes en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et a souligné l’engagement de l’Etat à ouvrir « progressivement » de nouveaux postes d’encadrement qui permettront de réduire le nombre d’enfants inscrits dans les listes d’attente et de répondre à toutes les demandes exprimées par leurs parents. n

