Les services de la Sûreté nationale ont enregistré 153 accidents corporels de la circulation survenus, du 05 au 11 mai en cours, en zones urbaines, ayant fait sept (7) morts et 201 blessés.

«En comparaison avec les chiffres de la semaine précédente, le bilan des accidents de la circulation a fait ressortir une baisse dans le nombre d’accidents (-19), et de blessés (-14), tandis que le nombre de décès a augmenté de 5 cas», ont indiqué les mêmes services dans un communiqué, rendu public mercredi.

Selon les statistiques, «le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents à plus de 95%, en raison du non-respect du code de la route», a-t-on précisé.

A ce propos, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la voie publique à «faire preuve de vigilance et de prudence, durant la conduite pour la sécurité de tous».

La DGSN rappelle également le numéro vert 1548 et celui de secours 17, mis à la disposition des citoyens 24h/24h pour recevoir tout signalement.

Articles similaires