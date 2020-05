L’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des grands brûlés Pierre et Claudine-Chaulet, à Alger, a admis depuis le début du mois de jeûne plus de 100 enfants brûlés, dont 42 en état grave.

Dans une déclaration à l’APS, le coordinateur des activités paramédicales au niveau de ce centre, Ilyes Seghir, indique que le nombre de cas d’enfants admis pour soins a doublé depuis le début du mois de Ramadhan. Ces cas, explique ce responsable, ont été enregistrés à la suite des brûlures provoquées dans des moments d’inattention des parents, par des décharges électriques de forte intensité et des liquides inflammables et chauds comme le gaz butane, l’eau, le lait, l’huile et la soupe. Les brûlures touchent, souvent, la tête, le visage, la poitrine, les parties inférieures et supérieures et le dos, ajoute-t-il, en précisant que certaines blessures conduisent à l’amputation.

M. Seghir relève que l’usage excessif des liquides hydro-alcooliques a également été un facteur dans la hausse des cas enregistrés cette année, soulignant que cet excès notamment de la part des femmes, entraîne des brûlures dangereuses, voire même une allergie et l’asthme, avant de préconiser un lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon. Pour les personnes brûlées, il recommande de couler de l’eau sur la zone touchée pendant 15 minutes pour éviter d’éventuelles complications de la brûlure et de se diriger rapidement vers la clinique pour recevoir les premiers secours. Mettant en garde contre l’utilisation du dentifrice, du thé, du henné et autres mélanges traditionnels pour soigner les brûlures, il prévient que l’usage de tels produits entravait le diagnostic et provoquait de graves complications pouvant entraîner la mort.

L’Etablissement des grands brulés Pierre et Claudine-Chaulet, fait-il savoir, a gelé les opérations chirurgicales dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus, alors que la transplantation cutanée se

poursuit durant cette période de façon ordinaire. La clinique des grands brûlés Pierre-et-Claudine-Chaulet est le seul établissement spécialisé à l’échelle nationale à prendre en charge les enfants brûlés, selon la même source, qui a précisé qu’elle accueillait plus de b5 000 cas par an.