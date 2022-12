Le coup d’envoi d’une campagne nationale de sensibilisation à la prévention contre les accidents de la route, organisée par la délégation nationale à la sécurité routière (DNSR), a été donné lundi au niveau de la gare routière du Caroubier (Alger). A cette occasion, le Directeur général de la DNSR, Abdelhakim Nacef, a affirmé que cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 31 mars 2023, vise essentiellement à «sensibiliser les citoyens, notamment les usagers de la route, au respect du code de la route, en sus de faire preuve de prudence et de vigilance afin de préserver la vie des voyageurs, notamment en hiver». La campagne, coïncidant avec la journée nationale de la sécurité routière célébrée le 26 décembre de chaque année, vise également a rappelé l’importance de la bonne conduite à travers le respect du code de la route afin d’éviter les accidents», a-t-il dit, soulignant qu’il sera procédé, dans ce cadre, à «l’organisation de portes ouvertes avec la participation des différents acteurs, où des dépliants ont été distribués aux usagers de la route concernant la dangerosité des accidents de la route, en sus de l’organisation d’expositions à travers les délégations régionales de la sécurité régionale». Pour sa part, le commandant, Daif Boulahia, responsable au département Routes au Commandement de la Gendarmerie nationale, a insisté sur l’importance de participer à cette compagne en vue de «sensibiliser les citoyens à l’impératif de respecter le code de la route et les principes de la sécurité routière», soulignant les efforts de la GN en vue de réduire les accidents de la route à travers la participation à l’action de sensibilisation, outre l’application ferme de la loi pour sanctionner les contrevenants du code de la route. De son côté, le Chef du bureau de la prévention routière à la direction de la sûreté publique relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale, Seddiki Mohamed, a mis l’accent sur «l’importance d’organiser cette campagne en cette période précise qui connait des intempéries entrainant une hausse du nombre des accidents de la route», imputant cela à «l’élément humain qui ne respecte pas le code de la route et qui commet plusieurs infractions, dont le dépassement dangereux et l’excès de vitesse». <

