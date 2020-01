Devant l’impact tragique de la violente collision survenue dernièrement entre deux bus assurant les lignes régulières Ouargla -Jijel et Sétif-Ouargla, ayant fait 13 morts et 46 blessés, et les nombreux accidents comptabilisés sur les axes routiers du pays quotidiennement et leurs nombreuses victimes, la sensibilisation est devenue plus qu’une nécessité pour atténuer les drames routiers. Dans ce sillage, le groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oum El Bouaghi semble avoir pris le taureau par les cornes envers ce phénomène pour lequel il est le mieux informé de par la présence de ses éléments de sécurité routière en permanence sur les routes. Ainsi une campagne de sensibilisation des conducteurs de transport en commun et de transport de marchandises a été entamée samedi 25 janvier 2020. L’opération, pour laquelle tous les représentants locaux des médias ont été conviés pour lui assurer une large couverture, est venue à point nommé après cette tragédie de la route qui a mis en émoi toute la population algérienne et a fait l’objet de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. L’initiative destinée à alerter les populations sur le degré de gravité et de l’ampleur de l’impact des accidents sur les vies humaines vient aussi rappeler la nécessité d’atténuer le phénomène du « terrorisme routier » en Algérie, classée parmi le lot des pays où l’ampleur du phénomène est importante. Les éléments de gendarmerie mèneront quinze jours durant une campagne de sensibilisation au niveau des points de contrôle et carrefours. Ils rappelleront à l’occasion les conducteurs sur la nécessité du respecter le code de la route et leur prodiguer des conseils ayant trait à l’impact négatif de l’excès de vitesse, des manœuvres dangereuses, dépassements et autres.

Cette énième campagne de sensibilisation est placée sous le signe « La conduite professionnelle, sécurité, responsabilité ». En dépit de la présence quasi permanente des éléments de sécurité routière (gendarmes et policiers) sur les axes routiers de la wilaya, à travers les points de contrôle fixes, et l’état jugé satisfaisant des axes routiers, la wilaya d’Oum El Bouaghi vient en pôle position parmi les régions comptabilisant le plus grand nombre d’accidents.

K. M.

