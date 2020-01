Le nombre d’accidents de la circulation dans la wilaya d’El Tarf a baissé ‘’considérablement’’ à pas moins de 23,72%, durant l’exercice 2019 comparativement à l’année 2018, a indiqué, lundi, le chef du groupement territorial de la Gendarmerie nationale. S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée au bilan des activités pour l’exercice précédent, le lieutenant-colonel, Aissaoua Ismail a indiqué que 45 accidents de la route ont été enregistrés en 2019 contre 59 en 2018, avec une baisse de 14 accidents. Le nombre d’accidents mortels a lui aussi baissé durant l’année écoulée durant laquelle 16 accidents ont été déplorés contre 19 à la même période de 2018, a-t-il souligné. Le même constat «positif» a été aussi relevé pour les accidents corporels dans cette wilaya frontalière où il a été recensé 28 accidents de ce type en 2018 contre 40 accidents corporels en 2019, a ajouté la même source en affirmant que 17 personnes avaient péri en 2019 contre 24 autres en 2018. Ce bilan «positif» traduit les efforts déployés au quotidien en matière de sécurité routière par les services concernés, pour préserver la vie des citoyens, a-t-on soutenu.

Le facteur humain demeure la première cause de ces accidents dans cette wilaya, avec un taux de 93,33%, notamment pour la tranche d’âge oscillant entre 18 et 29 ans, suivie de celle allant de 30 à 40 ans, a souligné la même source. Aussi, les actions de prévention routière, renforcées durant les dernières années, en direction de ces tranches d’âge, ont permis de sensibiliser un peu plus les conducteurs issus de cette catégorie, a-t-on fait savoir. De son côté, le commandant Zouaoui Samir, chef du bureau de la communication au 5eme commandement régional a mis en exergue l’importance de ces rencontres avec les représentants de la presse locale pour informer et inciter le citoyen à s’impliquer davantage pour une efficacité plus accrue en matière de lutte contre les différentes formes de criminalité et assurer une intervention rapide des services de sécurité. Tout en insistant également sur le renforcement du travail de proximité avec les médias, l’intervenant a, dans ce sens, rappelé que le numéro vert (1055) est mis à la disposition des citoyens pour demander secours ou intervention en cas de besoin et le site Tariki, afin de se renseigner sur l’état des routes, ainsi que le site dédié au prés-plaintes (https://ppgn.mdn.dz). n

