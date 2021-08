Les services de la sûreté publique relevant de la sûreté de la wilaya d’Alger ont enregistré, au cours du premier semestre 2021, un total de 308 accidents de la circulation ayant fait 20 morts et 310 blessés, indique mardi un bilan des mêmes services. La même source a fait état de 88653 contraventions forfaitaires, 6007 délits de circulation, 16094 retraits de permis de conduire, 5555 véhicules mis en fourrière pour stationnement anarchique, ajoutant que ces services ont contrôlé 22300 motocycles et recensé 27159 sabots placés. Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont appelé les citoyens à s’impliquer davantage dans la sécurité routière, rappelant, à l’occasion, le numéro vert mis à leur disposition 1548 ainsi que le numéro de secours 17 et le numéro 104, outre l’application Allo Chorta et sa page Facebook pour signaler toute atteinte à leur sécurité et à leurs biens.

Articles similaires