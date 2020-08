Neuf personnes ont trouvé la mort et 181 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route enregistrés dans différentes wilayas du pays durant les dernières 24 heures, indique mercredi la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi avec quatre (04) personnes décédées et 06 autres blessées, précise la même source. A noter également, que quatre (4) cas de décès par noyade, en mer et dans des retenues d’eau, ont été enregistrés à Skikda, Mascara, Mostaganem et Chlef. Les corps des victimes ont été repêchés par les unités de la Protection civile. Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les incendies de forêts et récoltes a enregistré durant la même période 65 incendies, dont 36 incendies de forêts, 08 incendies de maquis, 21 incendie d’herbe, 7 incendies de récoltes, ayant cause des pertes estimées 441 ha de forêt, 84 ha de maquis, 213 ha d’herbes, 1600 bottes de foins, 3402 arbres fruitiers et 300 palmiers brulés. En ce qui concerne les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué durant la même période 58 opérations de sensibilisation à travers 15 wilayas (38 communes), rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique. Les unités de la Protection civile ont effectué 93 opérations de désinfection générale à travers 16 wilayas, où 56 communes ont été ciblées. Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, mobilisant 359 agents tout grade confondu, 55 ambulances, 45 engins, ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans 30 sites d’hébergement destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers 10 wilayas: Alger, Mostaganem, El Tarf, Tipaza, Guelma, Oran, Constantine, Boumerdés, Annaba et El-Oued.

