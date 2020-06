Sept (07) personnes sont décédées et 350 autres blessées dans différents accidents de la route, durant les dernières 48 heures, à travers plusieurs wilayas, indique samedi un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, avec trois (03) personnes décédées et 01 autre blessée suite à 02 accidents de la circulation, précise la même source ajoutant que 277 interventions ont été effectuées durant cette période. Durant la même période (du 25 au 27 Juin 2020), les unités de la Protection civile ont effectué 231 opérations de sensibilisation à travers 30 wilayas (155 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation physique. Dans ce cadre aussi, ces unités ont effectué 169 opérations de désinfections générales à travers 37 wilayas (94 communes) ciblant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles. Pour les deux opérations 877 agents de la Protection civile tout grades confondus, 176 ambulances, 79 engins ont été mobilisés ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans 06 sites d’hébergement destinés au confinement à travers les wilayas d’Alger et Illizi. Les unités de la Protection civile ont procédé, également, à l’extinction de 94 incendies de différentes espèces végétales ayant causé des pertes estimées à15 ha de forêt, 34 ha de maquis, 92 ha de blé, 03 ha d’orge, 236 ha de herbes, 11445 bottes de foin, 3296 arbres fruitiers et 254 palmiers.



6 décès par noyade en mer et dans des réserves d’eau

Par ailleurs, six cas de décès par noyade en mer et dans des réserves d’eaux ont été enregistrés ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays. Dans la wilaya de Tipasa une fille âgée de 14 ans est décédée par noyade en mer à la plage de la commune de Hadjret Ennes, précise la même source ajoutant qu’à Ain Témouchent un enfant âgé également de 14 ans est décédé noyé à la plage Beni Saf dans la zone rocheuse dénommée Hafer el Djamel. La wilaya de Médéa et d’El-Oued ont enregistré respectivement trois (3) et un (1) décès par noyade. A Médéa les victimes noyées dans une retenue collinaire au lieudit lakouat commune de Djaoueb daïra Souaghi, étaient âgées respectivement de 85 ans ,50 ans et 10 ans. A El Oued, un enfant âgé de 07 ans est décédé dans une mare d’eau au lieudit cite el Bina el Dhati commune d’el oued. Les corps des victimes ont été évacués par les services de la Protection civile vers les établissements de santé.

