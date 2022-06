Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 197 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié dimanche par la Protection civile. Le bilan de la Protection civile fait état également de 05 cas de décès par noyade, à travers les wilayas d’Oran, Annaba, Mostaganem, Tizi-Ouzou et Ain Defla. Les unités de la Protection civile sont intervenus pour repêcher le corps d’une personne âgée de 19 ans, à la plage «Les Dunes», commune et daira de Ain Turk dans la wilaya d’Oran et pour repêcher le corps d’une autre personne âgée de 20 ans, à la plage dit «Rezki Rachid», commune et daira d’Annaba. A Mostaganem, les unités de la Protection civile sont intervenus pour repêcher le corps d’une personne âgée de 28 ans, entre la plage dit «Cap Evi» et la plage «Zina Bishe», commune Ben Abd El Malek Ramdan. A Tizi-Ouzou, le corps d’un adolescent de 16 ans a été repêché dans un barrage d’eau au village «Thala Khalil» de la commune et daïra de Beni Douala, alors qu’à Ain Defla, les unités de la Protection civile ont repêché le corps d’une personne de 28 ans d’une réserve d’eau située au Douar El Mardja, commune d’EL Main, daïra de Rouina. A noter aussi l’intervention des secours de la protection civile de la wilaya d’Alger pour l’évacuation du corps d’une (01) femme décédée asphyxiée et pour prodiguer les premiers soins à 05 autres personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO, émanant d’un chauffe bain, à la cité 2400 logements, commune de Baba Hacen, daira de Draria. Les unités de la Protection civile ont procédé, par ailleurs, à l’extinction de 08 incendies urbains et divers au niveau des wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arreridj, Constantine, Annaba, Tébessa, Ain Defla et Adrar. Ces incendies ont causé des gènes respiratoires à 06 personnes suite à l’incendie qui s’est déclaré dans un immeuble à la cité «Aimarate Koriche», commune et daïra de Bordj Bou Arreridj, et des brûlures légères à 01 personne suite à l’incendie qui s’est déclaré dans un garage de réparation de véhicule à la cite «El Mabdoua», commune et daïra de Tébessa.

