Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 142 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié lundi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya d’Ain Témouchent où trois personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessées dans 3 accidents de la route. Les secours de la Protection civile sont intervenus également durant cette période pour prodiguer les premiers soins à 5 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage et de chauffe-bains à travers les wilayas de Tizi-Ouzou (03 personnes) et Médéa (02 personnes). A EL Eulma, dans la wilaya de Sétif, les services de la protection civile sont intervenus pour évacuer le corps d’une personne décédée d’asphyxie par le monoxyde de carbone. La Protection civile a été sollicitée, en outre, pour l’extinction d’un incendie urbain dans la wilaya d’Oran. L’incendie qui s’était déclaré dans une habitation de la commune de Sidi-Chahmi, n’a pas fait de victime, précise la Protection civile. Par ailleurs, un total de 143 agents, tous grades confondus, et 29 ambulances ainsi que 11 engins d’incendie ont été mobilisés durant la même période par la direction générale de la Protection civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers 8 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Selon la même source, les unités de la Protection civile ont effectué, durant cette période, 42 opérations de sensibilisation à travers 6 wilayas (42 communes) pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi que 32 opérations de désinfection générale à travers 2 wilayas (17 communes). Les opérations de désinfection ont touché l’ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et ruelles, conclut le communiqué de la Protection civile.

Articles similaires