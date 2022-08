Cinquante-et-une (51) personnes ont trouvé la mort et 1785 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus sur plusieurs tronçons routiers à travers le territoire national durant la semaine du 21 au 27 août courant, selon un bilan établi mardi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Ain Defla avec 06 personnes décédées sur les lieux d’accidents et 41 autres blessées, suite à 26 accidents de la route. En outre, les mêmes secours ont procédé à l’extinction de 1796 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été enregistrés au niveau des wilayas d’Alger (337 incendies), Blida (96) et enfin Oran (55). A noter, enfin, des opérations diverses des unités de la Protection civile, dont 4452 ayant permis le sauvetage de 428 personnes en danger. <

Articles similaires