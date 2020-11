Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 106 autres ont été blessées le weekend dernier dans 87 accidents de la route survenus en zones urbaines, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Selon la même source, le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents. A ce propos, la DGSN réitère son appel aux usagers de la voie publique à davantage de vigilance lors de la conduite et au respect du code de la route, rappelant les numéros vert 1548 et de secours 17, mis à la disposition des citoyens pour tout signalement 24h/24, ajoute la même source.

Articles similaires