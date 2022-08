Quarante-quatre (44) personnes ont trouvé la mort et 1.896 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers différentes régions du 7 au 13 août, selon un bilan rendu public mardi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tiaret avec 7 morts et 20 blessés durant la même période, précise la même source. Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué 3048 interventions pour l’extinction de 2203 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été enregistrés dans la wilaya d’Alger, Tizi Ouzou et Skikda, ajoute le communiqué.

Articles similaires