Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 102 autres ont été blessées dans 80 accidents de la circulation survenus le week-end dernier (28 et 29 août 2020) au niveau des zones urbaines, ont indiqué les services de la Sûreté nationale, lundi, dans un communiqué. Les données communiquées par les services spécialisés de ce corps constitué indiquent que la raison majeure derrière ces accidents demeure, entre autres, le facteur humain. La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel aux usagers de la voie publique à «faire preuve de vigilance et de prudence, à respecter le code de la route et à éviter l’excès de vitesse, tout en gardant en mémoire le contrôle périodique des véhicules afin de préserver la vie des usagers de la route». La DGSN met également à la disposition des citoyens son numéro vert 1548 et celui de secours 17 pour recevoir tout signalement 24/24H, a conclu le communiqué.

Articles similaires