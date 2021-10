Trente-trois personnes ont trouvé la mort et 1 333 autres ont été blessées dans 1 092 accidents de la circulation, survenus dans plusieurs régions du pays durant la période allant du 26 septembre au 2 octobre en cours, selon un bilan hebdomadaire publié mardi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Biskra avec 5 personnes décédées et 31 autres blessées suite à 21 accidents de la route, précise la même source.

Les équipes de secours de la Protection civile ont effectué 12 022 interventions durant la même période pour l’exécution de 11 337 opérations d’assistance à personnes en danger et opérations diverses, ajoute le communiqué. Elles ont également effectué 1 220 interventions pour l’extinction de 919 incendies urbains, industriels et autres, selon la source. Par ailleurs, ledit corps a effectué 4 796 interventions pour l’exécution de 4 270 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 295 personnes en danger.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 296 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation physique, ainsi que 195 opérations de désinfection générale ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

