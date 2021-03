Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 81 autres ont été blessées dans 43 accidents survenus à travers 27 wilayas du pays durant la période allant du 26 au 28 mars en cours, indique lundi un bilan des services de la Gendarmerie nationale. Ces accidents ont été enregistrés dans les wilayas de Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Blida, Tlemcen, Djelfa, Jijel, Setif, Skikda, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, M’sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Illizi, Tipasa, Mila, Ain Temouchent, Touggourt, Djanet et M’Ghaier, précise la même source. En matière de lutte contre le trafic de substances psychotropes, les unités de la GN ont procédé, lors d’opérations distinctes le 27 et 28 mars en cours, à «la saisie de 1.149 comprimés psychotropes, de divers types, et une somme de 28.000 Da, en sus de deux (2) moyens de transport ainsi et à l’arrestation de 12 individus à Oum El Bouaghi, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipasa». Les unités de la GN ont réussi, lors d’opérations distinctes entre le 26 et 28 mars en cours, à saisir une quantité de 29 quintaux de tabac à chique et 9.100 sacs du même produits, outre 19.005 boites de cigarettes de différentes marques et 42.200 papier à chiquer. La saisie a porté, également, sur 1.200 bouteilles de boissons alcoolisées et une quantité considérable de produits alimentaires périmés. Le même bilan fait état, également de «la saisie de 304 téléphones portables, 2 cameras drones et 9 moyens de transport et l’arrestation de 23 individus à travers 14 wilayas, à savoir Chlef, Oum El Bouaghi, Biskra, Tebessa, Tiaret, Setif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Mascara, El Bayadh, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, El Oued et Touggourt. Par ailleurs, les unités de la GN ont arrêté, le 27 mars en cours dans deux opérations distinctes à Adrar et El Bayadh, 19 ressortissants étrangers de différentes nationalités et 3 algériens qui les hébergeaient de manière illégales et saisi un (1) véhicule. Les unités de la GN ont également arrêté le 26 et 27 mars en cours, dans deux opérations distinctes à Oran et Ain Temouchent, 39 immigrés clandestins et saisi 4 bateaux à moteurs et 720 litres de carburants, conclut la source.

