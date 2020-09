Vingt-neuf (29) personnes ont trouvé la mort et 1.254 autres ont été blessées dans 1.030 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant la période du 13 au 19 septembre, indique mardi un communiqué de la Protection civile. Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, avec 5 personnes décédées et 25 autres blessées dans 23 accidents de la route, précise la même source. Concernant le dispositif de surveillance des plages, les agents chargés de cette mission ont effectué durant la même période 2.096 interventions qui ont permis de sauver de la noyade 1.312 personnes, assurer les premiers secours à 697 et évacuer 91 autres vers les structures sanitaires. Les éléments de la Protection civile ont procédé, par ailleurs, à l’extinction de 1.192 incendies urbains, industriels et autres. S’agissant des activités de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 266 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas, rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale, et 894 opérations de désinfection générale à travers 48 wilayas.

