Deux (2) personnes ont trouvé la mort et 93 autres ont été blessées dans 81 accidents de la route survenus lors des dernières 24 heures, indique mercredi un bilan de la Protection civile. Les secours de la Protection civile sont intervenus également durant cette période pour prodiguer les premiers soins à 9 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage à travers les wilayas de Tlemcen (4 personnes), Chlef (3 personnes), Sidi Bel Abbes

(1 personne) et Sétif (1 personne). Dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, lors des dernières 24 heures dans 139 communes relevant de 38 wilayas, 281 opérations de sensibilisation, portant notamment sur l’importance du respect du confinement et des règles de distanciation sociale. Les unités de la Protection civile ont également effectué 498 opérations de désinfection générale de l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, à travers 159 communes relevant de 45 wilayas. Un total de 1764 agents de la Protection civile, tous grades confondus, ont été mobilisés lors de ces opérations de désinfection, ainsi que pour la couverture de 23 sites de confinement dans 6 wilayas.

