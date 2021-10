Dix-neuf (19) personnes sont décédées et 439 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, indique samedi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya de Tiaret avec 6 personnes décédées, suite à 3 accidents de la route différents, survenus à travers les communes de Chehima avec 2 accidents de la route et la commune de Mahdia avec un accident de la route. Par ailleurs, les unités de la Protection civile de la wilaya d’Alger sont intervenues pour le sauvetage et l’évacuation de 2 personnes blessées ensevelies suite à un effondrement de terrain conséquemment à des travaux d’assainissements au lieudit carrière Douira, commune de Douira. Les éléments de la Protection civile sont, également, intervenus pour prodiguer des soins à sept personnes, suite à l’effondrement d’une partie d’un plancher d’une vielle habitation au lieudit Baïnem Falaise, commune d’El Hammamet. Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 48 heures, 100 opérations de sensibilisation à travers le territoire national portant sur la pandémie du Covid-19 et 50 opérations de désinfections générales à travers le territoire national, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publique et privés, quartiers et ruelles.

Articles similaires