Treize (13) personnes ont été tuées et 290 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, a indiqué hier samedi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’Sila, avec 7 personnes décédées et 5 autres blessées, suite à deux accidents de la route survenus au niveau des communes de M’Sila et Ben Srour. Par ailleurs, une personne est décédée et une autre brûlée, suite à un incendie qui s’est déclaré dans un parking situé dans un immeuble dans la commune de Sidi Naaman, à Draa Ben Khada dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Les unités de la Protection civile ont, en outre, procédé à l’extinction de 7 incendies urbains et divers à travers les wilayas de Tébessa, Skikda, Bordj Bou Arreridj, Ain Defla et Tamanrasset. Il a été procédé à l’extinction de 49 incendies de différentes espèces végétales ayant causé des pertes estimés 14 ha de forêt, 103 ha d’orge, 10 ha de blé, 23 ha d’herbes, 1706 bottes de foin, 1753 arbres fruitier et 159 palmeraies. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, «144 opérations de sensibilisation à travers 26 wilayas (87 communes), 118 opérations de désinfections générales à travers 21 wilayas (63 communes), touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles».

7 décès par noyade en mer et dans des réserves d’eau

Sept cas de décès par noyade en mer et dans des réserves d’eaux ont été enregistrées ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier la Protection civile. «Quatre personnes sont décédées noyées en mer au niveau des wilayas de Skikda, Tipaza, Oran et Tlemcen et 3 autres personnes sont décédées noyées dans des réserves d’eaux à travers les wilayas de Biskra (2) et Bechar», précise la même source. La protection civile de la wilaya de Tipaza a procédé, quant à elle, au sauvetage de «4 personnes en difficulté en mer, dans une zone rocheuse, dans la commune d’Ain Tagourait, à Bousmail».

