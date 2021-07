Douze personnes ont trouvé la mort et 397 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 48 heures, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’El Bayadh avec 3 morts et 4 blessés, précise le communiqué. Concernant les activités relatives à la prévention contre la propagation de Covid-19, les mêmes unités ont effectué, durant la période susmentionnée, un total de 22 opérations de sensibilisation à travers 9 wilayas (22 communes) au profit des citoyens, portant sur le nécessaire respect des règles de distanciation physique. Il s’agit également de 12 opérations de désinfection à travers quatre wilayas (10 communes) ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où un total de 101 agents de la protection civile, 15 ambulances et 4 camions de pompiers ont été mobilisés pour ces deux opérations au niveau des wilayas d’Alger, de Constantine, d’Oran, de Boumerdes et de Tipasa au profit des ressortissants algériens en provenance de l’étranger. Par ailleurs, les mêmes services ont poursuivi les opérations d’extinctions des feux de forêts à la wilaya de Khenchela, au lieu dit Boughdayen et Guerindjedj dans la commune de Tamza (El Hamma), et ce, à travers la mobilisation d’unités de la protection civile et de colonnes mobiles de la wilaya de Khenchela renforcés par 5 colonnes mobiles de la lutte contre les incendies de forêts et des camions de pompiers, outre des hélicoptères relevant du Groupement aérien de la protection civile. Un total de 58 camions de pompiers et 500 agents de la protection civile ont été mobilisés pour cette opération, outre la mise en place d’une cellule de crise dirigée par le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef et le directeur central de l’organisation et de la coordination des secours. Par ailleurs, les services de la Protection civile ont enregistré un total de 5 morts par noyade au niveau des wilayas de Mostaganem (2 cas), El Tarf (1 cas), Boumerdes (1 cas) et Chlef (1 cas), où les dépouilles ont été transférées vers les hôpitaux locaux par les agents de la Protection civile. n

