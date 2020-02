Dix (10) personnes sont mortes et 48 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route, survenus ces dernières 48 heures, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protections civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau des wilayas de Batna (2 morts et 7 blessés) suite à une collision entre trois véhicules légers au niveau de la Route nationale (RN) 31, commune et daïra de Tazoult, et de Khenchela (2 morts et 6 blessés) dans deux accidents distincts, dont le premier est survenu au niveau de la RN 88, commune d’Ansigha, et le deuxième au niveau de la commune d’El-Mahmal. Par ailleurs, les secours de la Protection civile des wilayas de Bordj Bou Arreridj, Mila, M’sila et Sétif sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 12 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage à l’intérieur de leurs domiciles, indique la même source, déplorant la mort à Bordj Bou Arreridj d’une femme, âgée de 51 ans, décédée asphyxiée par une fuite de gaz à l’intérieur du domicile familial dans la commune d’Ain Taghrout. Concernant l’extinction d’incendies, les services de la Protection civile sont intervenus pour éteindre 7 incendies urbains et divers à travers les wilayas de Blida, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Ouargla et Illizi.

