Huit personnes ont trouvé la mort et 32 autres ont été blessées dans 19 accidents de la circulation survenus ces deux derniers jours, a indiqué dimanche un bilan du Commandement de la Gendarmerie nationale (GN). «Les unités de la GN ont enregistré, durant la période allant du 1er au 2 janvier, dix-neuf (19) accidents de la circulation dans 12 wilayas du pays, ayant causé huit décès et 32 blessés», a précisé la même source, relevant que les wilayas concernées par ces accidents sont: Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Tébessa, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Bordj Bou Arreridj et Ain Defla. Dans le cadre de la lutte contre le trafic des comprimés psychotropes, les unités de la GN ont procédé, dans des opérations distinctes menées durant la même période, à la saisie de «436 comprimés psychotropes, tous types confondus, et d’un montant de 538.000 Da». Dans le même cadre, «deux moyens de transport ont été saisis et 15 individus arrêtés dans les wilayas de Tizi Ouzou, Jijel, Ghardaia et Ain T’émouchent». En matière de lutte contre la fraude et la contrebande, ajoute la source, les services de la GN ont saisi, à travers plusieurs opérations, «10.459 unités de boissons alcoolisées, 534 téléphones portables, 100 flacons de parfum et cinq moteurs d’occasion pour véhicules légers». Il s’agit également de «119 quintaux de son, deux quintaux de viandes de volaille, 1,6 autres de poisson et 60 kg de légumineuses», en sus de «420 masques médicaux de protection, 2.400 sacs de tabac (chique), 26 tonnes et 60 kg de ciment et 14.000 cartouches de cigarettes de différentes marques». En outre, les mêmes unités ont procédé à la saisie «d’une somme d’argent en devises de 10.000 euros, d’une autre en monnaie nationale (9.000 Da) et de 12 moyens de transport», et à l’arrestation de 13 individus dans les wilayas d’Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Tizi Ouzou, Sidi Bel Abbes, Guelma, Annaba, M’sila, Mascara, Mostaganem, Oran, Ouargla, Tindouf, Khenchla, Ain Defla et Relizane’’, a conclu la source.

