Deux (02) personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans 8 accidents de la circulation, survenus, lundi, dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué, mardi, le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN). Ces accidents ont été enregistrés à Oum El Bouaghi, Biskra, Tébessa, Sétif, Mascara, Mila, Ghardaïa et Relizane, détaille-t-on de même source.

Par ailleurs, les unités de la GN ont procédé, dimanche et lundi derniers, dans des opérations distinctes à Blida, Tipasa et Tindouf, à la saisie de «1170 comprimés psychotropes de types différents et de deux moyens de transport, ainsi qu’à l’arrestation de quatre individus», indique la même source.

En matière de lutte contre la fraude et la contrebande, les unités de la GN ont saisi, mardi, «183.030 bouteilles de boissons alcoolisées, 2.099 unités de produits pyrotechniques, 1.195.600 Da et cinq moyens de transport».

Les mêmes unités ont également procédé à l’arrestation de cinq individus à travers cinq wilayas du pays, à savoir, Batna, Bouira, Tlemcen, Annaba et Ghardaïa».

