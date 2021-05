Deux (02) personnes ont trouvé la mort et 821 autres ont été blessées dans 111 accidents corporels enregistrés, les 21 et 22 mai en zones urbaines, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents, selon les données recueillies par les services compétents relevant de la Sûreté nationale, affirme-t-on de même source. Dans ce cadre, la DGSN réitère son appel aux usagers de la voie publique au respect du code de la route et à faire preuve de vigilance et de prudence au volant. Le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 sont mis à la disposition des citoyens 24/24h, rappelle la DGSN.

