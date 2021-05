Soixante-dix (70) personnes ont trouvé la mort et 2623 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays depuis le début de ramadhan, selon un bilan publié samedi par la Protection civile. Durant les dernières 48 heures, seize (16) personnes sont décédées et 364 autres ont été blessées dans ces accidents, précise la même source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus, durant cette période, pour prodiguer les premiers soins à 11 personnes, incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et de chauffe-eau de leur domicile. La Protection civile a été sollicitée, en outre, pour l’extinction de six (06) incendies urbain et divers à travers plusieurs wilayas. D’autre part, 425 agents, tous grades confondus, et 85 ambulances, ainsi que 44 engins d’incendie ont été mobilisés durant la même période par la direction générale de la Protection civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers 31wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Les unités de la Protection civile ont effectué, durant cette période, 102 opérations de sensibilisation à travers 19 wilayas (41 communes) pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi que 67 opérations de désinfection générale à travers 12 wilayas (47 communes). Les opérations de désinfection ont touché l’ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et ruelles, conclut le communiqué de la Protection civile.(APS)

Articles similaires