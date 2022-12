Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 381 autres ont été blessées dans 286 accidents de la circulation survenus à travers plusieurs régions du pays durant les dernières 48 heures, selon un bilan publié samedi par la Protection civile. Selon le même bilan, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins à 6 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage et chauffe-bains au niveau des wilayas de Annaba, Sétif, M’Sila et El-Bayadh. Les agents de la Protection civile ont procédé, en outre, durant la même période, à l’extinction de 8 incendies urbains et divers à travers les wilayas d’Alger (3 incendies), Tizi-Ouzou (1), Médéa (1), Sidi Bel Abbes (1), Ain Temouchent (1) et Tindouf (1).

