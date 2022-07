Soixante-trois (63) personnes ont trouvé la mort et 227 autres ont été blessées dans 109 accidents de la circulation enregistrés à travers le pays, indique mercredi un bilan de la Gendarmerie nationale (GN) S’agissant de la lutte contre les stupéfiants, les unités de la gendarmerie nationale ont procédé, du 21 au 26 juillet, à la saisie de 102.985 comprimés psychotropes et de montants de 1.112.900 da et de 550 dinars tunisiens, précise la même source Outre la saisie de six (6) moyens de transport, 23 individus ont été arrêtés dans les wilayas de Biskra, Béchar, Bouira, Tébessa, Sidi Bel Abbes, M’sila, Boumerdes, Tindouf, Souk Ahras, Ghardaia, Relizane et Beni Abbas, selon le même bilan. Par ailleurs, les unités de la gendarmerie nationale ont saisi 27.675 unités de boissons alcoolisées, une somme d’argent et quatre (4) moyens de transport et arrêté six (6) individus. En matière de fraude et de contrebande, les unités de la gendarmerie nationale ont saisi 17 quintaux et 61 kg de tabac, 71.720 sacs de la même substance, 2.600 cartouches de cigarettes et trois (3) moyens de transport, outre l’arrestation de neuf (9) individus à Tébessa, Constantine, Ouargla, Mila et Ghardaïa.

