Les services de la sûreté nationale ont enregistré 411 accidents corporels en zones urbaines durant la période allant du 18 au 24 mai ayant fait 6 morts et 473 blessés à différents degrés. Dans un bilan des services de la sûreté nationale publié mercredi, et comparativement à la semaine passée, le nombre des accidents de la route a connu une baisse avec (-86), celui des blessés avec (-137) et celui des morts avec (-06). Ces accidents sont principalement dus à l’élément humain à plus de 96%, en raison du non-respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l’excès de vitesse, de la fatigue, du manque de concentration lors de la conduite et d’autres causes liées à l’état du véhicule, selon les données des mêmes services. Dans ce cadre, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) renouvelle son appel aux usagers de la route au respect du code de la route et à davantage de vigilance et de prudence lors de la conduite, de même qu’elle met les numéro vert 1548 et celui des secours 17 à la disposition des citoyens pour tout signalement 24h/24.

