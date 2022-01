Cinquante-huit personnes ont trouvé la mort et 226 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays durant la période allant du 22 décembre 2021 au 1 janvier 2022, a indiqué dimanche un bilan du Commandement de la Gendarmerie nationale.

Durant cette période, les unités de la Gendarmerie nationale ont enregistré, dans leur territoire de compétence, 140 accidents de la circulation ayant fait 58 morts et 226 blessés, précise un communiqué de ce corps de sécurité. Par ailleurs, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi, durant la même période, 41 558 comprimés psychotropes de différents types, un montant de 1 555 300 DA des revenus de ce trafic, 14 moyens de transports et arrêté 43 individus. Ces mêmes unités ont saisi «88 447 unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles, un montant de 811 900 DA, 17 moyens de transport et arrêté 23 individus».

Durant cette même période, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi 5 kg de feuilles de tabac, 15 107 sacs de tabac, 1 851 paquets de cigarettes de différentes marques, 4 moyens de transports et arrêté 9 individus.

Articles similaires