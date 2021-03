Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 153 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Illizi avec trois (3) personnes décédées suite au renversement d’un véhicule léger sur la RN 3, dans la commune d’Illizi, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour porter assistance 20 personnes incommodées par le gaz de monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage et chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles à travers plusieurs wilayas. Concernant le trafic routier, la RN 33, reliant la commune d’El Asnam (wilaya de Bouira) à la wilaya de Tizi-Ouzou est coupée à la circulation au niveau du col Assouel, conséquemment au cumul de neige, signale la Protection civile. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures 35 opérations de sensibilisation à travers 5 wilayas (25 communes), rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de la distanciation physique, ainsi que 30 opérations de désinfection générale à travers 3 wilayas (15 communes).

