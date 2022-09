Quarante-cinq personnes ont trouvé la mort et 1 245 autres ont été blessées suite à 1 064 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 18 au 24 septembre à travers le pays, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Djanet avec 9 personnes décédées sur les lieux de l’accident et 7 autres blessées suite à 4 accidents de la route.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont effectué durant la même période 1 586 interventions pour procéder à l’extinction de 1 139 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés à Alger 279 incendies, Boumerdès 79 incendies et Tizi Ouzou 82 incendies, ajoute la même source.

En ce qui concerne les secours à personnes, 12 358 interventions ont été effectuées qui ont permis la prise en charge de 12 023 blessés et malades traités sur les lieux d’accidents avant de procéder à leur évacuation vers les structures sanitaires. <

Articles similaires