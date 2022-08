Quarante-et-une (41) personnes sont décédées et 1974 autres ont été blessées dans 1540 accidents de la circulation, survenus à travers différentes régions du pays durant la période du 24 au 30 juillet, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger où cinq (5) personnes sont décédées et 174 autres ont été blessées dans 158 accidents, précise la même source. Durant la même période, les équipes de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 2347 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été déplorés dans la wilaya d’Alger avec 182 interventions pour l’extinction de 71 incendies, ajoute le même bilan.

