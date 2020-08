Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 229 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan établi dimanche par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tébessa où deux personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées, note la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 45 opérations de sensibilisation à travers 11 wilayas du pays pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement, la distanciation physique et autres mesures de prévention. Les unités de la Protection civile ont mené également 38 opérations de désinfection générale à travers 10 wilayas ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles. Concernant le dispositif de surveillance des plages, les agents chargés de la surveillance ont effectué 1108 interventions qui ont permis de sauver 800 personnes de la noyade et assurer les premiers secours à 251 autres, ajoute la même source, soulignant qu’aucun cas de décès par noyade n’a été enregistré lors de ces dernières 24 heures. D’autre part, il a été enregistré, durant la même période, 21 incendies ayant détruits 203 hectares (ha) de forêt, 41.5 ha de maquis, 2 ha d’herbes, 1920 bottes de foins, 960 arbres fruitiers et 35 palmiers.

