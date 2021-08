27 personnes ont trouvé la mort et 138 autres ont été blessées dans 85 accidents de la circulation survenus durant les sept premiers mois de l’année en cours au niveau du réseau routier de la wilaya d’Illizi, ont rapporté dimanche les services de la direction de la protection civile (PC) . Ce bilan est jugé «tragique» en termes de victimes d’accidents de la route comparé à la même période de l’année précédente, au cours de laquelle sept (7) décès ont été enregistrés sur les routes, a indiqué à l’APS le chargé de la communication, le capitaine Mansouri Abdelghani . La hausse «sensible» des accidents de la circulation est imputé à plusieurs facteurs, mais la cause principale est le facteur humain qui est derrière au moins 90 % des accidents enregistrés. Il s’agit notamment du non respect des règles de la sécurité routière, de l’excès de vitesse, et de la conduite en état de fatigue et de somnolence. L’immensité du territoire de la wilaya d’Illiza et les longues distances de son réseau routier font que le conducteurs ont souvent besoin d’un moment de repos, a relevé le capitaine Abdelghani. Certains accidents sont dus à l’état vétuste des véhicules, et parfois à l’infrastructure routière défectueuse, selon le même responsable. Dans le but de réduire les accidents de la routes et leurs conséquences tragiques, les services de la protection civile, en coordination avec les divers partenaires et instances sécuritaires de la wilaya d’Illizi, organisent des portes ouvertes sur la sécurité routière sous le signe «Ensemble pour un été sans accidents de la circulation». Des sorties sont également programmées sur les routes connaissant un trafic particulièrement dense, ainsi que les gares routières et les espaces publics, au cours desquelles des dépliants de sensibilisation sont distribués aux citoyens à qui il est recommandé d’adopter des comportements responsables sur la route et de respecter les règles de la sécurité routière, a-t-on signalé.

