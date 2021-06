Vingt-quatre (24) personnes sont décédées et 1.639 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national du 23 au 29 mai, indique mardi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Alger avec 03 personnes décédées et 165 autres blessées, note la même source. S’agissant des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 411 opérations portant sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique. En outre, 300 autres opérations de désinfection générale ont été menées à travers le territoire national, ciblant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, ajoute le bilan de la Protection civile, précisant que pour ces opérations, 1570 agents, tous grades confondus, 310 ambulances et 140 engins d’incendie ont été mobilisés.

