Vingt-deux (22) personnes ont trouvé la mort et 1259 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, durant la période du 6 au 12 septembre, indique mardi un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC). «Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Boumerdés avec trois (03) personnes décédées et 32 autres blessées, précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre du dispositif de surveillance des plages, 2886 interventions de la Protection civile ont permis de sauver de la noyade 2094 personnes et d’assurer les premiers secours à 751 autres, ainsi que l’évacuation de 113 autres vers les structures sanitaires, ajoute-t-on. Néanmoins, il a été déploré le décès par noyade de deux (02) personnes à Jijel et à Boumerdès. S’agissant des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 205 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas portant sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique, est-il ajouté. En outre, 672 autres opérations de désinfection générale ont été menées dans ces mêmes wilayas, ciblant l’ensembles des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, sachant que pour les deux actions, 1511 agents, tous grades confondus, 180 ambulances et 252 engins d’incendie ont été mobilisés, conclut la DGPC.

Articles similaires