Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 487 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 48 heures, indique un bilan publié samedi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Ghardaïa avec 3 morts et 10 blessés dans 4 accidents de la circulation. Selon la même source, neuf (09) cas de décès par noyade en mer et dans des réserves d’eau ont été également enregistrés ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays. «Deux (2) personnes sont décédées noyées en mer au niveau de la wilaya de Mostaganem et une (01) personne dans la wilaya de Tizi-Ouzou, tandis que 6 autres personnes sont décédées noyées dans des réserves d’eau à travers les wilayas de Ouargla (1), M’Sila (1), Chlef (1), Tizi-Ouzou (1) et Oum El Bouaghi (02)», précise la Protection civile. Par ailleurs, 287 agents, tous grades confondus, et 57 ambulances, ainsi que 25 engins d’incendie ont été mobilisés durant la même période par la direction générale de la Protection civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers 32 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Les unités de la Protection civile ont effectué, durant cette période, 103 opérations de sensibilisation à travers 20 wilayas (58 communes) pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi que 59 opérations de désinfection générale à travers 12 wilayas (26 communes). Les opérations de désinfection ont touché l’ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et ruelles, conclut le communiqué de la Protection civile.

