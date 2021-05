Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 333 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile. Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans les wilayas d’Oran (4 morts et 4 blessés), Tlemcen (3 morts et 2 blessés) et Adrar (2 morts et 2 blessés), précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour repêcher un enfant de 11 ans décédé par noyade dans une mare d’eau au village Cherguia, commune Ben Choud, daïra de Dellys, dans la wilaya de Boumerdes, ajoute le communiqué. Selon la même source, une personne est décédée dans un incendie qui s’est déclaré dans une habitation individuelle au lieu-dit ferme Aynal Ahmed, dans la commune de Skikda. Les secours de la Protection civile sont intervenus, en outre, pour prodiguer les soins de première urgence à 9 personnes atteintes de brûlures légères, suite à l’explosion du radiateur d’un bus sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de la commune d’El Yachir, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures, 42 opérations de sensibilisation à travers 6 wilayas (35 communes), rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de la distanciation physique, ainsi que 22 opérations de désinfection générale à travers 2 wilayas (14 communes), ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés et les zones d’habitation.(APS)

