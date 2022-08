Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 474 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le pays durant les dernières 48 heures, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile. Les éléments de la Protection civile ont repêché, durant la même période, les corps de cinq (5) personnes décédées par noyade dans des plages à Boumerdes, Jijel, Ain Temouchent et Chlef, précise la même source, ajoutant qu’une autre personne est morte par noyade dans une piscine semi-olympique à Ain-Defla. En outre, les unités de la Protection civile, faisant partie du dispositif de lutte contre les incendies de forêts et récoltes, sont intervenues pour l’extinction de 68 incendies du couvert végétal, dont 53 incendies de forêts, maquis et broussailles, 15 incendies de récolte ayant causé des pertes estimées à 97 ha entre forêts, maquis et broussailles, ainsi que 185 bottes de foin et 1 536 arbres fruitiers.

