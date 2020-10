Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 367 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le pays, selon un bilan de la Protection civile rendu public samedi. Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya de Souk Ahras avec 5 personnes décédées suite à une collision entre deux véhicules léger sur le RN 16 dans la commune d’Oued El Kabrite, précise la même source. Les éléments de la protection civile ont également intervenu pour l’extinction de deux incendies à travers les wilayas d’Annaba et de Bechar, qui n’ont pas fait de victimes, exceptés quelques dégâts matériels, ajoute la Protection civile. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 50 opérations de sensibilisation à travers 11 wilayas (37 communes) invitant les citoyens au respect du confinement et des règles de la distanciation physique. Les éléments de la Protection civile ont effectué également 60 opérations de désinfection générale à travers 41 communes dans 11 wilayas, touchant les infrastructures et édifices publics et privés ainsi que des quartiers et ruelles, précise le même bilan.

