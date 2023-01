Douze (12) personnes ont trouvé la mort et 239 autres ont été blessées dans 175 accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan établi dimanche par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Adrar avec 7 personnes décédées et 5 autres blessées, dans un accident survenu sur la route El Wiaam, dans la commune de Reggane. Les éléments de la Protection civile ont également enregistré le décès de 4 personnes dans la wilaya de Khenchela, intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d’un appareil de chauffage. Ils sont intervenus aussi pour prodiguer les soins de premières urgences à 15 personnes incommodées par l’inhalation du monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage à l’intérieur de leurs domiciles respectifs dans les wilayas de Batna, Naâma, Aïn Temouchent, Tiaret

et El Bayadh.

