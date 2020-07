Cent sept (107) personnes ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays, indique dimanche un communiqué des services de la Protection civile, relevant qu’aucun décès n’a été enregistré durant cette période.

Par ailleurs, une personne âgée de 24 ans est décédée par noyade au lieudit Tikobaouine, commune de Djanet, wilaya d’Illizi, ajoute la même source.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la protection civile ont effectué, durant la même période, 67 opérations de sensibilisation à travers 10 wilayas (44 communes), portant sur la pandémie, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les mêmes services ont effectué également 70 opérations de désinfection générale à travers 10 wilayas (36 communes) qui ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

La Protection civile a mobilisé pour les deux opérations 331 agents tout grade confondu, 50 ambulances, 55 engins ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans un site d’hébergement destiné au confinement à travers la wilaya d’Alger.

Dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis, récoltes et broussailles, les unités de la protection civile ont procédé à l’extinction de 29 incendies touchant différentes espèces végétales (11 incendies de forêts, un maquis, 112 ha de broussailles, 45 ha de blé, 1300 bottes de foins, 1090 arbres fruitiers et 106 palmeraies).

L’intervention rapide des secours de la Protection Civile « a permis de circonscrire ces incendies et d’éviter leur propagation vers d’autres récoltes, et sauvé un important patrimoine de végétations estimé à des centaines d’hectares », souligne le communiqué.

