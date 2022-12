Dix (10) personnes sont décédées et 298 autres ont été blessées dans 228 accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile.

Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans la wilaya de Djelfa, avec deux morts et trois blessés suite au dérapage d’un véhicule, alors que dans la wilaya de Biskra, deux morts et un blessé ont été déplorés dans une collision entre un véhicule léger et un camion, précise la même source.

Par ailleurs, dans la wilaya de Médéa, une personne est décédée après avoir été intoxiquée par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain, indique le communiqué, ajoutant que les éléments de la Protection civile sont également intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 16 personnes incommodées par le même gaz émanant d’appareils de chauffage dans les wilayas de Sétif, Tiaret, Constantine, El-Bayadh et Oran.

En outre, les unités de la Protection civile sont intervenues pour évacuer une personne à l’hôpital, blessée dans une explosion provoquée par une fuite de gaz dans son domicile dans la wilaya de Batna.

Articles similaires