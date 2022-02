Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 297 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, durant les dernières 48 heures, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC). Les éléments de la Protection civile sont, en outre, intervenus pour l’extinction de 11 incendies urbains et divers à travers les wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj-Bou- Arreridj, Jijel, Annaba, Mila, Batna, Tipaza, Relizane et Sidi Bel Abbes où est déploré le décès d’une (01) femme âgée de 94 ans, suite au feu qui s’est déclaré dans une habitation de la commune de Khalil, daïra Bir Kasd Ali, précise la même source. A Tipaza, un incendie ayant pris dans une maison sise à la cité dite Madber El Djillali, commune et daïra de Hadjout a entrainé des brulures de 1er degré à trois (03) personnes, alors que quatre (04) autres ont eu des gênes respiratoires suite à l’incendie déclaré dans un appartement sis à la cité 100 Logements, commune et daïra de Sidi Bel Abbes. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont prodigué des soins de première urgence à 21 autres personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant d’appareils de chauffage et chauffe-eaux de leurs domiciles à travers plusieurs wilayas du territoire national, est-il ajouté. S’agissant des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 106 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique, ainsi que 90 autres de désinfection générale, ciblant l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, conclut la DGPC.

Articles similaires