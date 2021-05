Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 157 autres blessées dans des accidents de circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays lors des dernières 24 heures, indique dimanche un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd, ajoute le même communiqué, a été enregistré au niveau de la wilaya de Laghouat avec 03 personnes décédées et 01 autre blessée, suite à une collision entre 02 véhicules légers survenu au lieudit route Tiaret sur la RN 23, dans la commune d’Aflou. Les éléments de la Protection civile, durant la même période, ont pu repêcher le corps de la troisième personne qui a été emportée par les crues d’Oued Djenane Roumia, le 6 mai dernier, dans la commune de Boussaâda, wilaya de M’sila, ajoute la même source. Ainsi, les agents de la Protection civile ont porté secours durant les dernières 24 heures à 4 personnes incommodées après avoir inhalé du monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain, dans la wilaya de Sétif, selon le bilan de la Protection civile arrêté ce matin à 8 heures. Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus, ajoute la même source, les unités de la Protection civile ont effectué 59 opérations de sensibilisation dans 42 communes réparties sur 11 wilayas, rappelant les citoyens sur la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale, et 39 opérations de désinfection générales à travers 28 communes, situées dans 5 wilayas, qui ont touché des infrastructures et édifices publique et privés. Par ailleurs, la DGPC à mobilisé pour les deux opérations 254 agents, 43 ambulances et 32 engins d’incendie.

